yuasa che finale con perugia e modena

La squadra di Yuasa, che ha perso le ultime partite contro Perugia e Modena, si prepara a chiudere il campionato di Superlega. Nei prossimi sette giorni, la formazione di Grottazzolina affronterà le sue ultime due partite prima di tornare in Serie A2. La squadra vuole concludere al meglio questa stagione difficile.

Nei prossimi sette giorni la Yuasa Battery Grottazzolina disputerà le sue due ultime gare in Superlega, prima del ritorno in Serie A2. Un verdetto arrivato, inequivocabile, dopo il ko di domenica scorsa a Trento arrivato solo al tie-break e con la squadra che ha dato il massimo per portare a casa un successo di prestigio. Dopo aver vinto con merito il primo e il terzo set, la squadra di coach Ortenza era avanti 2-1 nel conto set ma ha pagato una partenza in salita nel quarto set che ha limitato la possibilità di rimonta nel parziale in cui decisivi sono stati i subentrati Faure e Lavia per i trentini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

