Xyke resta in carcere Convalidato il fermo Ma vuol essere sentito | Dirà la sua versione

Renato Xyke, 20enne nato a Pontedera e residente a Montecalvoli, resta in carcere dopo che il giudice ha convalidato il suo fermo. La sua posizione si è rafforzata perché ha deciso di non rispondere alle domande durante l'udienza, ma ha insistito sul fatto che vuole essere ascoltato per raccontare la sua versione dei fatti. La procura ha ritenuto necessario mantenerlo in custodia, mentre lui spera di poter chiarire la sua posizione in un prossimo colloquio.

Convalidato il fermo per Renato Xyke, 20enne di origine albanese, ma nato a Pontedera e residente a Montecalvoli, che davanti al giudice, ieri, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il presunto killer del connazionale Kevin Muharremi, 25 anni, resta per il momento in carcere ad Arezzo dov'è stata celebrata l'udienza di convalida: non è escluso, tuttavia, che nei prossimi giorni, venga trasferito nella casa circondariale pisana a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il 20enne è assistito di fiducia dagli avvocati del foro di Pisa, Giuseppe Carvelli e Andrea Boldrini. Xyke, apparso scosso e molto provato – da quanto apprendiamo – è intenzionato però a rendere interrogatorio agli inquirenti che procedono per i fatti dai quali origina il fermo di polizia giudiziaria al quale è stato stato sottoposto sabato scorso, attorno alle 14, dai poliziotti della sezione di Battifolle della Polizia stradale che l'hanno intercettato sull'A1 mentre, a poche ore dall'omicidio di via della Repubblica a Montecalvoli, con la famiglia (genitori e sorella) stava marciando in direzione Roma.