Xiaomi 17 Ultra promosso da DXOMARK ma i video lo penalizzano nel giudizio complessivo

DXOMARK ha assegnato un punteggio di 166 a Xiaomi 17 Ultra, riconoscendone la qualità fotografica eccellente. Tuttavia, i test sui video mostrano delle carenze che hanno influito sul giudizio complessivo. In particolare, i risultati evidenziano difficoltà nella stabilizzazione e nella resa dei colori durante le riprese in movimento.

Xiaomi 17 Ultra: DXOMARK premia la fotocamera, ma il video resta un tallone d'Achille. Lo smartphone Xiaomi 17 Ultra si è distinto nella valutazione di DXOMARK, conquistando un punteggio di 166 che lo colloca tra i migliori dispositivi sul mercato per la qualità fotografica. Il test, pubblicato il 18 febbraio 2026, precede il lancio europeo previsto per marzo, insieme ai modelli Xiaomi 17 e alla serie di tablet Pad 8. Nonostante l'eccellenza nelle immagini statiche, le prestazioni video ne limitano il punteggio complessivo, impedendogli di raggiungere il vertice della classifica. Un nuovo contendente nel mercato dei cameraphone.