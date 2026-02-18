WWE prepara il palcoscenico per WrestleMania 42 con nuove opportunità per tutti

La WWE organizza un evento speciale a Dallas, dove si svolgerà SmackDown, per promuovere WrestleMania 42. La causa è una riunione urgente della dirigenza, che cerca di aumentare l’interesse e il coinvolgimento dei fan. Durante l’incontro, sono state pianificate nuove sfide e opportunità per i wrestler, con l’obiettivo di rendere lo spettacolo ancora più spettacolare. La scelta di Dallas come sede si lega anche alla grande affluenza prevista, che potrebbe portare a un record di pubblico. La serata promette sorprese e grandi momenti di lotta.

Una riunione straordinaria della dirigenza è stata convocata in vista di SmackDown a Dallas, con l'obiettivo massimizzare la visibilità del roster e coinvolgere ogni atleta in un segmento, un match o un'apparizione filmata. L'approccio puntuale ha trasformato la serata in un palinsesto particolarmente denso, offrendo spazio anche a elementi solitamente meno protagonisti. Per includere un numero> significativo di lottatori, è stato ufficializzato un match 5 contro 5 particolarmente caotico. Oltre a Solo Sikoa e alla sua MFT, hanno preso parte Apollo Crews, Matt Cardona, Carmelo Hayes, Ilja Dragunov e Shinsuke Nakamura.