Women' s Champions League Juventus-Wolfsburg | probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Juventus Women e Wolfsburg Women si svolge giovedì 19 febbraio 2026 alle 18:45 all’Allianz Stadium di Torino. La causa è il ritorno dei playoff di UEFA Women's Champions League, che vede le due squadre sfidarsi in una sfida decisiva. La Juventus cerca di riscattare la sconfitta dell’andata, mentre il Wolfsburg punta a consolidare il suo vantaggio. La partita viene trasmessa in diretta tv e attirerà molti tifosi di calcio femminile, pronti a seguire ogni azione dal vivo.

Le bianconere vogliono scrivere la storia per accedere ai quarti. Si riparte dal 2-2 dell'andata in Germania Torino si prepara a vivere una serata di grande calcio femminile. Giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 18:45, la Juventus Women ospita il Wolfsburg Women all'Allianz Stadium per il ritorno dei playoff di UEFA Women's Champions League. In palio c'è un posto tra le migliori otto d'Europa, un traguardo che significherebbe eguagliare il miglior risultato continentale della storia bianconera, raggiunto nella stagione 202122. Si riparte dal 2-2 maturato in Germania, un risultato che lascia completamente aperto il discorso qualificazione.