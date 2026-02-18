Windows nasconde le finestre fuori schermo | ecco come recuperale con Shift e tre mosse
Windows nasconde le finestre fuori schermo, causando frustrazione tra gli utenti che non riescono a trovarle. Quando apri un programma e la sua icona appare sulla barra delle applicazioni, ma la finestra non si mostra, spesso si tratta di un problema legato alla posizione della finestra stessa. Questo accade soprattutto dopo aver collegato più monitor o aver cambiato le impostazioni di visualizzazione, lasciando alcune finestre
Ti è mai capitato di aprire un programma, vedere l'icona comparire sulla barra delle applicazioni, ma non riuscire assolutamente a visualizzare la finestra sullo schermo? L'applicazione è chiaramente in esecuzione, magari stai lavorando su un documento importante o devi accedere urgentemente a un software, eppure la finestra sembra essere letteralmente evaporata nel nulla. Benvenuto nel club: è un problema più comune di quanto pensi, e riguarda esclusivamente i sistemi Windows. Questo fenomeno si verifica tipicamente quando colleghi il tuo computer a monitor esterni, proiettori o schermi con risoluzioni differenti rispetto a quella principale.
