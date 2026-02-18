Warner Bros Discovery | Paramount rilancia l’offerta Netflix sotto pressione Sette giorni per la sfida definitiva

Paramount tenta di acquistare Warner Bros. Discovery, spinta dalla volontà di rafforzare la propria posizione nel mercato dello streaming. La società ha presentato una nuova proposta, cercando di convincere gli azionisti prima della scadenza dei sette giorni stabiliti. Netflix, intanto, si trova sotto pressione, mentre la concorrenza si intensifica tra le grandi aziende del settore dell’intrattenimento.

Paramount rilancia la sfida per Warner Bros. Discovery: sette giorni per un’offerta definitiva. La battaglia per il controllo di Warner Bros. Discovery si fa ancora più serrata. Paramount ha ottenuto una proroga di sette giorni per presentare un’offerta definitiva, riaprendo lo scenario che sembrava ormai definito con l’accordo preliminare tra la società target e Netflix. La mossa intensifica la competizione tra i colossi dello streaming e proietta il futuro di uno dei maggiori gruppi mediatici globali in una fase di massima incertezza. L’inversione di rotta e la proroga concessa. Lo scorso dicembre, Warner Bros.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Paramount sfida Netflix, lancia un’offerta ostile su Warner Bros Discovery

Warner Bros: Paramount rilancia l’offerta, Netflix pronta a reagire. La sfida per l’acquisizione si fa più serrata.Paramount ha deciso di rilanciare l’offerta per acquisire Warner Bros.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.