Warner Bros apre le porte a Paramount | potrà presentare un'offerta che sia migliore di quella Netflix

Warner Bros ha deciso di permettere a Paramount di presentare una proposta migliorativa, dopo che Netflix aveva offerto un'offerta già valutata positivamente dal consiglio di amministrazione. La causa di questa apertura risiede nella volontà di ottenere un’offerta più competitiva e vantaggiosa. Paramount potrà quindi proporre un'offerta più alta o più attraente rispetto a quella di Netflix, che al momento resta la più quotata. La decisione si basa sulla volontà di esplorare tutte le possibilità per l'acquisizione. La partita tra le aziende continua a svilupparsi.

Warner Bros concede a Paramount l'opportunità di fare una nuova proposta economica per l'acquisizione del gruppo, a fronte di quella già avanzata da Netflix che, comunque, sarebbe la più quotata dal board della società.🔗 Leggi su Fanpage.it Paramount invia una lettera agli azionisti di Warner Bros per spiegare come la loro offerta sia migliore di quella NetflixParamount ha inviato una lettera agli azionisti di Warner Bros per illustrare i vantaggi della propria offerta rispetto a quella di Netflix. Warner Bros, Paramount sfida Netflix e lancia un’offerta ostileParamount lancia una sfida diretta a Netflix, proponendo un'offerta pubblica da 30 dollari per azione per acquistare Warner Bros. Warner Bros. rejects Paramount bid to clear path for Netflix deal Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Warner Bros. apre all’offerta Paramount?; Warner Bros apre a Paramount; Warner Bros apre a un'ultima offerta Paramount, ma Netflix ha ancora la precedenza; Warner Bros apre a Paramount: sette giorni per l’offerta finale, ma resta fedele a Netflix. Titoli in rialzo. Warner Bros respinge la nuova offerta di Paramount ma apre uno spiraglio alle trattativeNonostante le proposte concorrenti, Warner Bros procede verso il voto degli azionisti previsto per il 20 marzo, data in cui sarà valutata la fusione con Netflix. Prima di allora, la società completerà ... it.investing.com Cos'è successo oggi sui mercati: dal delisting Mediobanca alla nuova puntata della telenovela Warner BrosLe principali notizie che hanno caratterizzato la giornata finanziaria di martedì 17 febbraio, dalla newsletter quotidiana Le 5 cose da sapere sui mercati oggi ... milanofinanza.it Dopo il criptico primo teaser di Lee Cronin – La Mummia, Warner Bros. ha lanciato online il trailer ufficiale di questo nuovo capitolo del franchise, che promette una storia ancora più terrificante e angosciante. facebook Paramount Skydance avrà un’altra settimana di tempo per convincere il consiglio d’amministrazione di Warner Bros. Discovery ad accettare la sua offerta, grazie a una deroga concessa da Netflix x.com