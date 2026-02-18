Wälti in conferenza | Soddisfatta della mia esperienza alla Juve col Wolfsburg abbiamo il 50% di possibilità

Lia Wälti, centrocampista della Juventus Women, ha detto di sentirsi soddisfatta della sua esperienza in bianconero, dopo aver trovato più spazio e aver contribuito alla crescita della squadra. La giocatrice svizzera ha anche commentato le chance contro il Wolfsburg, affermando che sono pari al 50%. Alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League, Wälti ha sottolineato l'importanza di affrontare la gara con determinazione e concentrazione. La Juventus si prepara a sfidare le avversarie con entusiasmo e fiducia.