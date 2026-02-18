Wälti in conferenza | Soddisfatta della mia esperienza alla Juve col Wolfsburg abbiamo il 50% di possibilità
Lia Wälti, centrocampista della Juventus Women, ha detto di sentirsi soddisfatta della sua esperienza in bianconero, dopo aver trovato più spazio e aver contribuito alla crescita della squadra. La giocatrice svizzera ha anche commentato le chance contro il Wolfsburg, affermando che sono pari al 50%. Alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League, Wälti ha sottolineato l'importanza di affrontare la gara con determinazione e concentrazione. La Juventus si prepara a sfidare le avversarie con entusiasmo e fiducia.
di Mauro Munno Lia Wälti, centrocampista della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League. (inviato all’Allianz Stadium) – Lia Wälti, centrocampista della Juventus Women, ha parlato in conferenza alla vigilia della gara di UWCL contro il Wolfsburg. INSEGNAMENTO DELL’ANDATA – « Penso di aver già detto prima della partita di andata che una squadra tedesca gioca sempre fino alla fine, le giocatrici tedesche combattono sempre fino alla fine e sono molto fisiche e si è visto. Non hanno fatto il loro gioco migliore, possono fare meglio, ma hanno messo molta pressione e rimontato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Eva Schatzer è la nuova Golden Girl italiana: «Il gol al Bayern è stato il più emozionante della mia carriera. Ecco in cosa sono migliorata. Contenta che Walti sia alla Juve»
Juventus Women, allenamento alla vigilia del Wolfsburg: recuperate Salvai e Wälti – VIDEOLa Juventus Women si prepara per la sfida di Champions League contro il Wolfsburg, dopo aver ripreso in allenamento Salvai e Wälti, entrambe in campo ieri pomeriggio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Grossa soddisfazione allestire unitamente agli Amici "Gabriele Setti e Marco Menotti" questa mostra all'interno di uno dei complessi monastici più significativi d'Europa, preceduta da una importante Conferenza con la presenza dell'Assessore all'Agricoltura del facebook
#DeRossi conferenza Le parole del tecnico del Genoa x.com