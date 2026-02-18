Volley femminile A1 | partite della 26ª giornata su Raiplay e
La Lega Volley Femminile ha spostato le partite della 26ª giornata di Serie A1 Tigotà 2025-26 su Raiplay, per permettere ai tifosi di seguire gli incontri anche da casa. La decisione arriva dopo che molte persone hanno richiesto un modo più semplice per seguire il torneo, soprattutto durante il weekend. Di conseguenza, gli incontri saranno disponibili in diretta streaming, offrendo una copertura più ampia rispetto alla tradizionale trasmissione televisiva.
La Lega Volley Femminile ha introdotto una modifica della programmazione televisiva per l’ultima giornata della Serie A1 Tigotà 2025-26, orientata alla corsa salvezza e alla definizione dell’ultimo posto Playoff. Il nuovo assetto mira a offrire massima visibilità agli incontri chiave e a facilitare l’accesso agli spettatori attraverso canali differenti, mantenendo al contempo equilibrio tra dirette su piattaforme diverse e opportunità di visione tramite web. sabato 21 febbraio ore 20.30 – DAZN e VBTV Bergamo – Cbf Balducci Hr Macerata sabato 21 febbraio ore 20.30 – DAZN e VBTV Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara sabato 21 febbraio ore 20. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
