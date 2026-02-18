Volley A1 femminile mattinata a scuola per la Bartoccini MC Restauri Perugia

Una delegazione della squadra ha incontrato questa mattina gli studenti del Liceo Alessi tra aneddoti, racconti e anche qualche scambio. Un modo per ricaricarsi in vista dell'ultima fatica stagionale La Bartoccini MC Restauri Perugia va a scuola. Non è una frase fatta, ma il culmine di alcune iniziative che il club aveva in mente da tempo. Trattasi di un momento significativo in quanto diverse domande sono state rivolte a giocatrici e staff, riguardanti la preparazione atletica, la gestione dei momenti difficili e alcuni aspetti personali delle singole atlete. Un confronto aperto, seguito anche da qualche scambio sul taraflex della palestra dell'istituto.