vogliamo giocarcela fino in fondo

La partita tra Guerri Napoli e Virtus Olidata Bologna, valida per i quarti di finale della Coppa Italia di basket, si avvicina rapidamente. La formazione partenopea spera di raggiungere le Final Eight, puntando tutto sulla determinazione e su una buona prestazione di squadra. Entrambe le squadre si preparano intensamente, consapevoli dell'importanza di questa sfida. Napoli vuole dimostrare di poter competere ai massimi livelli, mentre Bologna cerca di confermare il suo ruolo di favorita. La sfida si gioca domani sera al Palazzetto dello Sport.

Si avvicinano le Final Eight della Coppa Italia di basket, con la Guerri Napoli pronte a confrontarsi con la Virtus Olidata Bologna nei quarti di finale. L’incontro si svolge all’Inalpi Arena di Torino alle 20:45, chiudendo il programma delle sfide a eliminazione diretta e dando inizio a una fase decisiva della manifestazione. La Guerri Napoli arriva a questa sfida dopo una battuta d’arresto nell’ultima trasferta di Trieste. Dall’altro lato, la Virtus Bologna, Campioni d’Italia, ha chiuso la prima metà della stagione in testa al girone d’andata, dimostrando solidità e costanza nei riscontri. La squadra guidata da Alessandro Magro arriva all’appuntamento con buone indicazioni: ha totalizzato due successi nelle ultime gare, uno in trasferta contro Brescia e una vittoria casalinga contro Udine. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

