Vlahovic vuole restare alla Juventus ribaltone improvviso in casa bianconera

Dusan Vlahovic desidera continuare a vestire la maglia della Juventus, dopo aver cambiato idea a causa di un incontro con la dirigenza che ha chiarito il suo ruolo nel progetto. Il giocatore, che ha appena rinnovato il suo impegno fino al 2027, si è detto pronto a firmare un nuovo contratto, assicurando la sua presenza anche nella prossima stagione. La sua volontà di rimanere si è rafforzata anche grazie alle recenti prestazioni sul campo e alla fiducia ritrovata con l’allenatore.

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere ancora alla Juventus con il centravanti serbo che, nonostante il contratto in scadenza, sarebbe pronto a firmare un nuovo accordo con la società bianconera. Arrivati a pochi mesi dal termine del suo contratto con la Juventus, il futuro del centravanti serbo appariva lontano da Torino, ma la punta appare pronta ad abbassare le sue pretese economiche e restare in bianconero anche in vista della prossima stagione. Vlahovic pronto a dare l'ok alla permanenza alla Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it La presenza a bordo campo in occasione della partita contro la Lazio, con grande partecipazione al pareggio bianconero, ha dato un chiaro segnale di come Vlahovic abbia la volontà di restare ancora a lungo alla Juventus. Juventus: Holm vuole restare bianconeroEmil Holm vuole restare alla Juventus. Juventus, Vlahovic non vuole lasciare Torino: previsto un incontro con la societàLa storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus non sembra essere del tutto finita. Infatti, il suo agente vedrà la società nei prossimi giorni ... Mercato Juve, Di Marzio: Vlahovic vuole restareIl noto insider di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro del centravanti Dusan Vlahovic, che vuole rimanere alla Juve