Vladyslav Heraskevych ha ricevuto un risarcimento dopo essere stato escluso dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa di una decisione del CIO che ha escluso l’atleta per motivi non legati alle sue prestazioni sportive. La promessa di un magnate ucraino di pagare come se avesse vinto l’oro ha suscitato attenzione, con un dettaglio concreto: il pagamento sarà effettuato entro la fine dell’anno.

L’ucraino Vladyslav Heraskevych è stato escluso dalla gara di skeleton alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 su decisione del CIO, che ha estromesso l’atleta per motivi non sportivi e tecnici. Le ragioni erano legate alle immagini presenti sul casco del 27enne, che è stato anche portabandiera durante la Cerimonia d’Apertura e che sarebbe stato tra i pretendenti alle medaglie in occasione della sua terza partecipazione consecutiva ai Giochi (era già presente a PyeongChang 2018 e Pechino 2022). Sul casco, visto durante le prove cronometrate, erano presenti i volti di ventuno atleti uccisi nel corso degli ultimi anni durante il conflitto bellico e non è stato gradito dal Comitato Olimpico Internazionale, che vieta “ogni tipo di manifestazione o propaganda politica, religiosa o razziale”, come previsto dalla regola 50 della Carta Olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vladyslav Heraskevych risarcito per l’esclusione alle Olimpiadi. “Lo pago come se avesse vinto l’oro”: la promessa di un magnate

Il portabandiera dell’Ucraina alle Olimpiadi, Vladyslav Heraskevych: “Non possiamo combattere questa guerra da soli”Vladyslav Heraskevych, il portabandiera ucraino alle Olimpiadi di Milano-Cortina, rompe il silenzio e lancia un messaggio chiaro: “Non possiamo combattere questa guerra da soli”.

Vladyslav Heraskevych squalificato alle Olimpiadi per il casco sui morti ucraini: "È il prezzo della dignità"Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, il velocista ucraino Vladyslav Heraskevych è stato squalificato per aver indossato un casco con un messaggio sui morti ucraini.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.