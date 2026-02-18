Viviano è un fiume in piena | Bastoni? Odio la simulazione ma finisce lì Chiellini non era proprio Roberto Baggio per comportamenti…La morale tenetela per voi!

Viviano ha commentato duramente la partita, accusando Bastoni di simulazione e criticando Chiellini per il suo comportamento. L’ex portiere, ora opinionista, ha affermato che non sopporta le finte e le simulazioni sul campo, sottolineando che Chiellini non si può paragonare a Baggio per stile e comportamento. Viviano ha anche aggiunto che la moralità dovrebbe rimanere una scelta personale, non un tema da discutere pubblicamente. La sua voce si fa sentire forte in un momento di tensione tra i calciatori.

