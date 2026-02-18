Vittorio Sgarbi contro la figlia Evelina non sono io a volere lo spettacolo voglio essere lasciato in pace

Vittorio Sgarbi ha espresso frustrazione perché la figlia Evelina preferisce parlare con i giornalisti anziché confrontarsi direttamente con lui. La causa di questa scelta, secondo il critico, potrebbe essere legata a divergenze personali. Nel frattempo, Sgarbi ha detto di essere felice per l’assoluzione dall’accusa di riciclaggio, che ha definito una vittoria importante. La conversazione si è svolta in un’intervista telefonica, dove il critico ha ribadito di volere solo tranquillità.

All'indomani dall'assoluzione dall'accusa di riciclaggio, Vittorio Sgarbi si è detto "soddisfatto" ringraziando i suoi difensori. In un'intervista al Corriere della Sera è tornato sulla querelle con la figlia Evelina. Il critico d'arte ritiene che sia la giovane a volere lo spettacolo mentre lui chiede solo di "essere lasciato in pace". Vittorio Sgarbi sulla figlia Evelina Il Corriere della Sera ha chiesto a Vittorio Sgarbi da quale quadro si sentirebbe meglio rappresentato riguardo alla vicenda della citazione in giudizio da parte della figlia Evelina. Al suggerimento del giornalista sul San Sebastiano del Mantegna, il critico ha risposto di amare molto "una tavola di un rinascimentale parmense, Francesco Marmitta, in cui San Sebastiano è un bambino".