Vittimberga | Portale della Genitorialità risponde a dettato Costituzione

Vittimberga ha annunciato che il Portale della Genitorialità nasce per rispettare la Costituzione italiana. La piattaforma offre strumenti pratici e informazioni chiare per le famiglie, facilitando l’accesso ai servizi pubblici e alle agevolazioni. La creazione deriva dalla volontà di rendere più semplice la gestione di aspetti come congedi e sostegni economici, spesso complessi da comprendere. L’obiettivo è aiutare i genitori a affrontare con meno difficoltà le sfide quotidiane legate alla cura dei figli. La piattaforma sarà disponibile online già da questo mese.

"Oggi presentiamo non semplicemente una nuova pagina del sito dell'INPS, ma un tassello di una visione più ampia: quella di uno Stato che si prende cura, che accompagna, che rende più semplice ciò che nella vita delle persone è già un momento carico di bellezza, ma anche di responsabilità e di paure". Lo afferma Valeria Vittimberga, Direttore Generale dell'Inps, presentando il nuovo Portale per la Genitorialità e la Famiglia che – spiega – "nasce con un obiettivo molto concreto: raccogliere in un unico spazio digitale tutti i servizi dedicati ai genitori e ai neogenitori. Non solo quelli dell'INPS – assegno unico, congedi, indennità di maternità e paternità, bonus, sostegni – ma anche i servizi offerti dalle altre amministrazioni, in particolare quelli potenziati e fortemente evoluti dal Ministero della Famiglia, come i Centri per la famiglia e le reti territoriali di supporto".