Viterbo capitale del sushi i numeri del primato

Con il sushi Viterbo batte tutte, anche le città più grandi. Il capoluogo della Tuscia si conferma la "capitale" del pesce crudo nel centro Italia. Rapportando il numero di attività alla popolazione residente, emerge un quadro sorprendente. La densità di ristoranti di sushi a Viterbo, infatti, è superiore a quella di Perugia, Terni e di tutte le altre province del Lazio.?Se si contano esclusivamente i ristoranti "puri" con servizio al tavolo, eliminando i corner dei supermercati e i bar, a Viterbo risultano attivi 16 locali. Rapportando questo numero ai 66mila abitanti della città, il risultato è da record: esiste un ristorante specializzato ogni 4mila 125 residenti.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

