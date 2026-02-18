Virus giganti | controllo attivo della cellula ospite scoperta rivoluzionaria all’Harvard Medical School

I ricercatori dell’Harvard Medical School hanno scoperto che i virus giganti, noti per la loro complessità, controllano attivamente la produzione di proteine nelle cellule che infettano. Questa scoperta rivoluzionaria cambia la nostra comprensione di come funzionano questi organismi, che fino a ora erano considerati semplici agenti patogeni. Durante le loro analisi, hanno osservato come i virus influenzano direttamente il sistema della cellula ospite, modificando il suo funzionamento normale. In un esempio concreto, hanno studiato virus che infettano amebe, rivelando meccanismi di controllo senza precedenti.

Virus Giganti: Una Nuova Definizione di Vita? La Scoperta che Sconvolge la Virologia. Ricercatori dell'Harvard Medical School hanno svelato un meccanismo sorprendente: i virus giganti, microrganismi complessi che infettano amebe, non si limitano a sfruttare le cellule ospiti, ma ne controllano attivamente la sintesi proteica. La scoperta, pubblicata il 18 febbraio 2026, solleva interrogativi fondamentali sull'evoluzione di queste entità biologiche e sul confine tra vivente e non vivente, aprendo nuove prospettive nella ricerca di terapie antivirali. Oltre la Semplice Infezione: Il Controllo della Sintesi Proteica.