Virtus Bologna - Napoli dove vedere la partita in TV

La partita tra Virtus Bologna e Napoli si gioca per decidere una posizione importante nel torneo. La Virtus, prima testa di serie, cerca di consolidare il suo vantaggio, mentre il Napoli tenta di sorprendere gli avversari. La sfida si svolgerà questa sera e sarà trasmessa in diretta televisiva, permettendo ai tifosi di seguire ogni momento. La partita si svolge al PalaDozza di Bologna, davanti a un pubblico appassionato che già si prepara a sostenere le proprie squadre. Molti scommettono su chi uscirà vincitore.

Una sfida di grande rilievo apre il quadro della Frecciarossa Final Eight 2026: Virtus Olidata Bologna, prima testa di serie, affronta Guerri Napoli, qualificata come ottava seed. L’incontro promette ritmo e fisicità, con Bologna che arriva da sette successi nelle ultime otto gare di campionato e Napoli determinata a crescere in una competizione irrinunciabile. L’appuntamento è fissato per giovedì 19 febbraio 2026 alle 20.45, visibile su LBATV e Sky Sport Basket. Gli arbitri designati sono Michele Rossi, Mark Bartoli e Giulio Pepponi. La partita metterà di fronte la squadra candidata alle fasi finali e una formazione napoletana in cerca di riscatto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

