Virtus Bologna - Napoli dove vedere la partita in TV
La partita tra Virtus Bologna e Napoli si gioca per decidere una posizione importante nel torneo. La Virtus, prima testa di serie, cerca di consolidare il suo vantaggio, mentre il Napoli tenta di sorprendere gli avversari. La sfida si svolgerà questa sera e sarà trasmessa in diretta televisiva, permettendo ai tifosi di seguire ogni momento. La partita si svolge al PalaDozza di Bologna, davanti a un pubblico appassionato che già si prepara a sostenere le proprie squadre. Molti scommettono su chi uscirà vincitore.
Una sfida di grande rilievo apre il quadro della Frecciarossa Final Eight 2026: Virtus Olidata Bologna, prima testa di serie, affronta Guerri Napoli, qualificata come ottava seed. L’incontro promette ritmo e fisicità, con Bologna che arriva da sette successi nelle ultime otto gare di campionato e Napoli determinata a crescere in una competizione irrinunciabile. L’appuntamento è fissato per giovedì 19 febbraio 2026 alle 20.45, visibile su LBATV e Sky Sport Basket. Gli arbitri designati sono Michele Rossi, Mark Bartoli e Giulio Pepponi. La partita metterà di fronte la squadra candidata alle fasi finali e una formazione napoletana in cerca di riscatto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Leggi anche: Supercoppa italiana, Napoli-Bologna: dove vedere la partita in tv
Leggi anche: Napoli-Bologna Supercoppa Italiana, dove vedere la partita in diretta tv
Celta Vigo-Bologna 1-2: gol e highlights | Europa League
Argomenti discussi: Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Virtus Bologna, Coppa Italia decisiva: contro Napoli test per tornare al vertice; Dove vedere in tv la Coppa Italia 2026 di basket: orari dai quarti alla finale, programma, streaming; Ivanovic: Tutto parte dalla difesa, ognuno deve dare qualcosa in più.
La Virtus ospita Udine, sfida che precede la Coppa Italia: quando e dove vederlaSpente sul Bosforo le speranze di play-in di Eurolega, la formazione di Dusko Ivanovic torna a concentrarsi solo sulle competizioni nazionali con la 20^ giornata di serie A ... msn.com
Eurolega, Efes-Virtus Bologna stasera in tv: orario, dove vederla in diretta e streamingLa Virtus Bologna torna in campo in Eurolega dopo la pesante sconfitta contro l'Olympiacos, trasferta a Istanbul contro l'Efes, penultimo in classifica ma con talenti come l'ex Cordinier. Diretta alle ... msn.com
BONICIOLLI SULLA COPPA ITALIA «Virtus Bologna e Olimpia Milano favorite. Il loro valore assoluto non è in discussione. Ma la Coppa Italia è terreno di sorprese...», dice Boniciolli, che poi si sofferma sulle singole squadre. Il pronostico: https://www.pianet facebook
Serie A Basket, scontro al vertice: Brescia-Virtus Bologna alle 20 su Sky Sport Basket #SkySportBasket #LBA #Brescia #Virtus x.com