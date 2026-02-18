Una ragazza di 13 anni ha intervenuto per fermare il padre violento e ha chiamato le forze dell'ordine, salvando così la madre da un'altra aggressione. La giovane aveva già assistito in passato a liti e botte tra i genitori, che si verificavano spesso nell’appartamento condiviso con altri familiari. Questa volta, però, la situazione è degenerata e lei ha deciso di agire, portando all’arresto del padre.

Non era la prima volta, probabilmente già in altre occasioni aveva visto il padre rientrare a casa e picchiare la madre nell’appartamento condiviso con i genitori e altri due fratelli. Domenica sera, però, non ce l’ha fatta più ad assistere a questo continuo tormento e alle sofferenze della donna e così la ragazza, figlia maggiore della coppia ma solo tredicenne, ha alzato il telefono e ha chiamato il 112, facendo infine arrestare il padre dai carabinieri. L’episodio ha avuto come teatro un’abitazione nel quartiere Oltrestazione, abitata da una famiglia di origini peruviane: padre e madre trentasettenni e poi i tre figli, di tredici, dieci e soli due anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violenze in famiglia. Figlia tredicenne salva la mamma e fa arrestare il papà

Legnano, papà picchia la mamma per l’ennesima volta: la figlia tredicenne si ribella, chiama il 112 e lo fa arrestareA Legnano, un padre ha preso a schiaffi la madre durante un’altra lite, e questa volta la figlia tredicenne ha chiamato il 112 per fermarlo.

Botte alla moglie: la figlia chiama il 112 e fa arrestare il papà violentoUn episodio di violenza domestica si è concluso con l'arresto di un uomo a Taranto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.