Violenze in famiglia Figlia tredicenne salva la mamma e fa arrestare il papà
Una ragazza di 13 anni ha intervenuto per fermare il padre violento e ha chiamato le forze dell'ordine, salvando così la madre da un'altra aggressione. La giovane aveva già assistito in passato a liti e botte tra i genitori, che si verificavano spesso nell’appartamento condiviso con altri familiari. Questa volta, però, la situazione è degenerata e lei ha deciso di agire, portando all’arresto del padre.
Non era la prima volta, probabilmente già in altre occasioni aveva visto il padre rientrare a casa e picchiare la madre nell’appartamento condiviso con i genitori e altri due fratelli. Domenica sera, però, non ce l’ha fatta più ad assistere a questo continuo tormento e alle sofferenze della donna e così la ragazza, figlia maggiore della coppia ma solo tredicenne, ha alzato il telefono e ha chiamato il 112, facendo infine arrestare il padre dai carabinieri. L’episodio ha avuto come teatro un’abitazione nel quartiere Oltrestazione, abitata da una famiglia di origini peruviane: padre e madre trentasettenni e poi i tre figli, di tredici, dieci e soli due anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Legnano, papà picchia la mamma per l’ennesima volta: la figlia tredicenne si ribella, chiama il 112 e lo fa arrestareA Legnano, un padre ha preso a schiaffi la madre durante un’altra lite, e questa volta la figlia tredicenne ha chiamato il 112 per fermarlo.
Botte alla moglie: la figlia chiama il 112 e fa arrestare il papà violentoUn episodio di violenza domestica si è concluso con l'arresto di un uomo a Taranto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Violenze in famiglia. Figlia tredicenne salva la mamma e fa arrestare il papà; La figlia della principessa Doria Pamphilj maltrattata dall'ex compagno: Ho tanta paura; Gemelli maltrattati dai genitori. E il padre ha violentato la figlia; Principessa Doria Pamphilj, divieto di avvicinamento per il compagno della figlia. Lui diceva: Non morirai di vecchiaia, ti ucciderò...
Violenze in famiglia. Figlia tredicenne salva la mamma e fa arrestare il papàL’altra sera l’uomo ha litigato con la moglie e ha iniziato a colpirla. La ragazzina ha chiesto aiuto al 112, lui è stato sorpreso in flagranza. Non era la prima volta, probabilmente già in altre ... ilgiorno.it
Enna, violenze sessuali su una minore in famiglia: arrestato un uomoPer quattro anni avrebbe abusato della figlia dell'ex compagna. L'indagato è in carcere in virtù di un'ordinanza di custodia cautelare ... rainews.it
Video della famiglia che sta accudendo Giulietta, la cagnolina di 13 anni di Bacoli, brutalmente picchiata. A causa delle violenze ha perso un occhio ed era quasi in fin di vita. Un miracolo……” Messaggio della famiglia "Non è proprio passeggiata ma facebook