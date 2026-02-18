Violenza di genere Radice Alighieri in prima linea | studenti a confronto con Gino Cecchettin

Gino Cecchettin ha partecipato a un incontro sulla violenza di genere, causato dall’aumento di casi di femminicidio nelle ultime settimane. Gli studenti delle terze medie dell’istituto Radice-Alighieri hanno seguito l’evento in streaming, ascoltando testimonianze e dati aggiornati. Durante la discussione, sono state affrontate le radici culturali e sociali di questo fenomeno, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani. L’appuntamento si è svolto online, coinvolgendo diverse scuole del paese per stimolare una riflessione condivisa.

L'iniziativa, promossa dalla referente di educazione civica, prof.ssa Simona Leanza, rientra nel percorso formativo della scuola volto a consolidare una cultura del rispetto e della cittadinanza attiva. L'evento ha assunto un significato ancora più profondo grazie alla testimonianza di Gino Cecchettin, punto di riferimento nell'impegno civile contro la violenza sulle donne. Non a caso, l'istituto, guidato dalla dirigente scolastica Simona Sapone, aderisce ogni anno alle dirette della tecnica della scuola, riconoscendone il valore educativo.