La Fiorentina affronta la prima partita di Conference League senza cinque titolari, tra cui Dodo e Kean, che dovevano riposare. Viola, Vanoli, ha deciso di schierare diversi giovani, tra cui otto convocati dalla Primavera, per compensare le assenze. Il tecnico afferma di non temere di affidarsi ai più giovani, anche in una partita importante. La squadra si prepara con entusiasmo, anche se il cambio di formazione rappresenta una sfida. La sfida contro il Jagiellonia Bialystok si avvicina.

Niente alibi, solo responsabilità e lucidità. Paolo Vanoli non si nasconde e alla vigilia della sfida di andata dei playoff di Conference League, che la Fiorentina affronterà senza mezza squadra, ribadisce come la priorità sia il campionato, ma questo non significa che non si deve provare a passare il turno, ricordando che la qualificazione si gioca su due match. La Fiorentina è volata a Bialystok con otto Primavera e senza cinque titolari escluso Brescianini, che non è in lista Uefa. Difficile non interpretare le scelte dell’allenatore come la necessità di dare la precedenza al campionato, che lunedì prossimo mette in calendario la sfida cruciale con il Pisa, ma anche condivisibile visto che la squadra è ancora impantanata nel terzetto di coda della classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Viola, Vanoli all'esordio in Conference senza 5 titolari: "Nessun timore a far giocare i giovani"

