Viola ripetutamente le prescrizioni in comunità si aprono le porte dell' Istituto penale minorile

Viola ripetutamente le regole imposte in comunità, e questo ha portato alla sua detenzione. I Carabinieri di Cesenatico hanno individuato e arrestato un minorenne a San Mauro Pascoli, in esecuzione di una misura cautelare. Il ragazzo aveva già più volte trasgredito le prescrizioni, mettendo a rischio la sua permanenza in struttura. Il giudice aveva deciso di trasferirlo in un istituto penale minorile per garantire un percorso più controllato. Ora il giovane si trova in custodia, in attesa di ulteriori decisioni.

Il provvedimento a seguito delle ripetute violazioni delle prescrizioni comportamentali commesse dal minore all'interno della comunità che lo ospitava Ha violato in maniera ripetuta le prescrizioni che gli erano stato imposte in comunità. I Carabinieri di Cesenatico hanno rintracciato a San Mauro Pascoli e arrestato un minorenne in esecuzione di una misura cautelare di custodia in Istituto penale minorile, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Bologna. Il provvedimento è scaturito dalla richiesta di aggravamento della misura cautelare formulata dal sostituto procuratore della Repubblica del tribunale per i minorenni di Bologna, a seguito delle ripetute violazioni delle prescrizioni comportamentali commesse dal minore all'interno della comunità che lo ospitava, puntualmente segnalate alla competente autorità giudiziaria minorile dalla struttura stessa.