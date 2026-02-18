Vino italiano | calo generale degli imbottigliamenti Doc e spumanti resistono alla flessione del mercato

Il settore del vino italiano ha registrato un calo degli imbottigliamenti nel 2025, a causa di una domanda interna in diminuzione e di costi di produzione in aumento. Nonostante questa contrazione generale, le denominazioni di origine controllata e gli spumanti hanno mantenuto un andamento stabile, grazie alla forte domanda estera e alle campagne di marketing mirate. Nel corso dell’anno, molte cantine hanno ridotto le produzioni per adattarsi alle nuove condizioni di mercato, investendo in qualità e innovazione.

Vino Italiano: Tra Contrazione Generale e Resilienza delle Denominazioni. Il settore vitivinicolo italiano chiude il 2025 con un leggero arretramento, registrando una flessione degli imbottigliamenti pari al 2,1% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, un elemento di resilienza emerge dalla performance delle denominazioni di origine controllata e garantita (Doc e Docg), che segnano un aumento dell’1%. Questi dati, elaborati da Valoritalia, principale ente di certificazione del settore, delineano un quadro complesso per un comparto che si adatta a un contesto globale di domanda in calo. Un Mercato in Fase di Assestamento.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

