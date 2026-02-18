Vino italiano | calo generale degli imbottigliamenti Doc e spumanti resistono alla flessione del mercato

Il settore del vino italiano ha registrato un calo degli imbottigliamenti nel 2025, a causa di una domanda interna in diminuzione e di costi di produzione in aumento. Nonostante questa contrazione generale, le denominazioni di origine controllata e gli spumanti hanno mantenuto un andamento stabile, grazie alla forte domanda estera e alle campagne di marketing mirate. Nel corso dell’anno, molte cantine hanno ridotto le produzioni per adattarsi alle nuove condizioni di mercato, investendo in qualità e innovazione.

Vino Italiano: Tra Contrazione Generale e Resilienza delle Denominazioni. Il settore vitivinicolo italiano chiude il 2025 con un leggero arretramento, registrando una flessione degli imbottigliamenti pari al 2,1% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, un elemento di resilienza emerge dalla performance delle denominazioni di origine controllata e garantita (Doc e Docg), che segnano un aumento dell’1%. Questi dati, elaborati da Valoritalia, principale ente di certificazione del settore, delineano un quadro complesso per un comparto che si adatta a un contesto globale di domanda in calo. Un Mercato in Fase di Assestamento.🔗 Leggi su Ameve.eu PayPal in flessione sul mercato: cambio alla guida dopo un calo del 20% nel valore azionarioIl mercato ha reagito con shock questa mattina, quando le azioni di PayPal hanno perso il 20% in pochi minuti, scendendo sotto i 52 dollari. Vini vibonesi: Zibibbo e Magliocco puntano alla Doc “Costa degli Dei” e conquistano il mercato nazionale.La provincia di Vibo Valentia fa parlare di sé nel mondo del vino. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Imbottigliamenti vino italiano, nel 2025 -2,1% sul 2024: bene Docg-Doc (+1%) e bianchi (+2,7%); Export vino in Usa, -23% negli ultimi sei mesi. Sos di Uiv: Tensione nei mercati; Non basta una vendemmia più bassa del previsto a ridurre i troppi stock di vino in cantina; Sempre più vino invenduto: è allarme rosso nelle cantine italiane. Vino italiano in frenata: export in calo tra dazi e contrazione dei consumiIl comparto vitivinicolo italiano attraversa una fase di marcata tensione sui mercati internazionali, con un arretramento significativo sia a volume sia a valore ... interris.it Dazi e consumi in calo, troppo vino in cantina. Salvagente dall’EuropaLamberto Frescobaldi, presidente di Unione italiana vini: Abbiamo estremamente bisogno di allargare il nostro raggio d’azione. Dobbiamo accelerare sul ... repubblica.it L’ #export del #vinoitaliano #rallenta ancora: 7,2 miliardi di euro a novembre 2025 (-3,6%) sul 2024. I dati #Istat, analizzati da #WineNews: calano anche i volumi a 1,95 miliardi di litri (-2%). Gli #StatiUniti scendono a 1,62 miliardi di euro (-8%) x.com Nel 1716 Il Granduca Cosimo III de' Medici delimita con un bando la zona di produzione del Chianti, riconoscendone la vocazione. Dal 1924 Chianti Classico un Consorzio di Tutela che racconta la cultura del vino italiano. #wineisculture #chianticlassico #gra facebook