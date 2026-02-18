Vinicius segna ed esce dal campo dopo un presunto linguaggio razzista
Vinicius Jr ha segnato un gol decisivo durante la partita tra Real Madrid e Benfica, ma è uscito dal campo subito dopo, a causa di un episodio di presunto razzismo. Secondo le prime testimonianze, il giocatore avrebbe ascoltato insulti razzisti provenienti dalla tifoseria avversaria, che lo hanno portato a lasciare il terreno di gioco in segno di protesta. La scena si è verificata al 70° minuto, mentre il brasiliano stava festeggiando il suo gol con una corsa verso la bandierina.
Vinicius Jr ha segnato una splendida vittoria in Champions League prima di lasciare temporaneamente il campo dopo un presunto incidente razzista tra Real Madrid e Benfica. Poco dopo l'intervallo, l'attaccante brasiliano con un tiro imparabile porta in vantaggio la squadra di Alvaro Arbeloa. È stato ammonito per i suoi festeggiamenti e gli sono stati lanciati oggetti dagli spalti. Le immagini televisive hanno mostrato un acceso scambio tra Vinicius e l'esterno del Benfica Gianluca Prestianni.
Argomenti discussi: Caos a Lisbona: Vinicius si ferma per razzismo, cosa è successo; Vinícius incanta con un gol da sogno, poi abbandona il campo furioso: cosa gli ha sussurrato l'avversario?.
In Benfica-Real Madrid è accaduto letteralmente di tutto. • Vinicius segna il gol dello 0-1, esulta ballando attorno alla bandierina e l’arbitro lo ammonisce; • Il pubblico la prende malissimo e inizia a fischiarlo accendendo gli animi; • Vinicius si va a sedere in p facebook
Alta tensione durante Benfica-Real Madrid Vinicius segna il gol della vittoria al 50’, ma è tutto ciò che accade dopo a “prendersi la scena”. Il giocatore del Real interrompe il gioco denunciando insulti razzisti da parte di un giocatore del Benfica. #Tuttosport x.com