vinicius segna ed esce dal campo dopo un presunto linguaggio razzista

Vinicius Jr ha segnato un gol decisivo durante la partita tra Real Madrid e Benfica, ma è uscito dal campo subito dopo, a causa di un episodio di presunto razzismo. Secondo le prime testimonianze, il giocatore avrebbe ascoltato insulti razzisti provenienti dalla tifoseria avversaria, che lo hanno portato a lasciare il terreno di gioco in segno di protesta. La scena si è verificata al 70° minuto, mentre il brasiliano stava festeggiando il suo gol con una corsa verso la bandierina.

2026-02-18 00:03:00

Vinicius Jr ha segnato una splendida vittoria in Champions League prima di lasciare temporaneamente il campo dopo un presunto incidente razzista tra Real Madrid e Benfica. Poco dopo l'intervallo, l'attaccante brasiliano con un tiro imparabile porta in vantaggio la squadra di Alvaro Arbeloa. È stato ammonito per i suoi festeggiamenti e gli sono stati lanciati oggetti dagli spalti. Le immagini televisive hanno mostrato un acceso scambio tra Vinicius e l'esterno del Benfica Gianluca Prestianni.

