Vinícius espugna il Da Luz | il Real Madrid vince 1-0 contro un Benfica mai domo

Vinícius ha segnato il gol decisivo che ha portato il Real Madrid alla vittoria 1-0 contro il Benfica, dimostrando una grande determinazione sul campo dello stadio Da Luz. I madrileni hanno controllato la partita fin dall’inizio, mentre i portoghesi hanno tentato ripetutamente di reagire, senza riuscire a trovare il gol.

Nella cornice suggestiva dell' Estádio da Luz, il Real Madrid si impone per 1-0 sul Benfica nell'andata dei playoff di Champions League, confermando il proprio status di favorita al titolo. In una gara caratterizzata da una tensione agonistica palpabile e da ampie interruzioni — culminate in un recupero monstre di dodici minuti — la compagine di Arbeloa ha saputo colpire nel momento di massima pressione, gestendo poi con maturità il ritorno dei padroni di casa. Il sodalizio lusitano, sospinto da un pubblico incessante, ha mostrato sprazzi di grande intensità tattica, ma si è dovuto scontrare con la concretezza di una "Casa Blanca" che vede ora gli ottavi di finale decisamente più vicini.