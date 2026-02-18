Angelo Vincenzi ha portato il Molinella dalla Serie C1 alla Serie B con cinque turni di anticipo, dimostrando ancora una volta la sua abilità. La sua capacità di guidare promozioni consecutive gli vale il soprannome di

Se lo chiamano "il ds delle promozioni" un motivo ci sarà. Angelo Vincenzi l’ha fatto ancora. Il direttore sportivo modenese ha condotto con 5 turni di anticipo il Molinella allo storico salto dalla Serie C1 alla Serie B del futsal. E’ il quarto salto di categoria di fila per lui, il sesto negli ultimi 10 anni per il dirigente che per 12 stagioni ha scritto la storia della Pro Patria San Felice con cui aveva vinto C2 e C1, poi dopo 4 anni fra i cadetti (con due salvezze e due secondi posti), la società giallorossa si era autodeclassata in D, compiendo negli ultimi 3 campionati il triplo salto fino al ritorno in B, prima di chiudere i battenti la scorsa estate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vincenzi, il direttore sportivo l’ha fatto ancora. E’ la sua quarta promozione di fila

Addio al direttore sportivo Nicola Salerno: nel 2007 sfiorò la promozione in B con il FoggiaAddio a Nicola Salerno, il direttore sportivo di Matera morto a 69 anni.

La Juventus ha scelto Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo: l’ex Genoa torna in bianconeroLa Juventus ha annunciato l'ingaggio di Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.