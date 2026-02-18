Elana Meyers ha vinto l’oro olimpico nel monobob e ha deciso di festeggiare usando il linguaggio dei segni davanti ai suoi figli sordi. La sua celebrazione ha fatto il giro dei social media, diventando virale in poche ore. La campionessa ha voluto condividere con loro un momento speciale, usando un modo di comunicare che conoscono bene. Un gesto che ha colpito molti spettatori, portando l’attenzione sull’importanza dell’inclusione.

Ci sono vittorie sportive che appartengono ai libri dei record, e poi ce ne sono altre che entrano direttamente nel cuore. Quella di Elana Meyers Taylor alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 è di questa seconda categoria: una medaglia d’oro conquistata a 41 anni, al termine di una rincorsa iniziata sedici anni fa, e celebrata con un gesto silenzioso ma potentissimo, le mani che si muovono nell’aria per comunicare ai figli sordi la notizia più bella della sua carriera. Il viaggio olimpico di Elana Meyers Taylor ha preso il via a Vancouver 2010, dove la bobsleista statunitense salì sul podio per la prima volta con il bronzo nel bob a due. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Vince l'oro olimpico nel monobob e diventa virale: Elana Meyers festeggia nel linguaggio dei segni coi figli sordi

