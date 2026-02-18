Villaggio olimpico che alimentazione seguono gli atleti in preparazione alle gare
Gli atleti che si preparano alle Olimpiadi seguono diete rigorose, spesso con alimentazioni personalizzate, per massimizzare le performance. Al villaggio olimpico, i nutrizionisti consigliano pasti ricchi di proteine e carboidrati complessi, evitando cibi pesanti o troppo grassi. Molti atleti consumano frutta fresca, verdure e integratori, scegliendo cibi facilmente digeribili. La cura dell’alimentazione è fondamentale per mantenere alta l’energia e recuperare rapidamente. Alla vigilia delle gare, ogni atleta si affida a un piano alimentare studiato appositamente per le sue esigenze.
Alle Olimpiadi di Milano Cortina cosa mangiano gli atleti al villaggio olimpico? Ecco l’alimentazione prima e post gara. Ancora per qualche giorno le Olimpiadi di Milano Cortina ci terranno compagnia. Ma cosa mangiano gli atleti presenti da tutto il mondo tra le nostre eccellenze culinarie del nostro Paese? Le aree parti iniziamo con il dire che sono disponibili 24 ore su 24 e hanno ben 600 posti a sedere a Milano, altri 400 a Cortina e altri 400 a Predazzo. In totale sono 4500 pasti al giorno che si dividono tra colazione, pranzo e cena a Milano, altri 4000 a Cortina e 3000 a Predazzo. Cosa si mangia? Tra le più gettonate ovviamente ci sono due pietanze come pizza e pasta, ma non solo! All’interno della mensa del villaggio olimpico che accoglie tutti gli atleti di queste Olimpiadi ci sono delle “stazioni” apposite dedicate ai principali pasti. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Che cosa mangiano gli atleti nel Villaggio Olimpico? Pizza e pasta fanno da padrone...Nel Villaggio Olimpico di Milano-Cortina, gli atleti si riuniscono ogni giorno per pasti che alternano pizza e pasta a specialità locali come la bresaola e i canederli, scelti per sostenere le loro energie durante le gare.
