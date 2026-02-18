Villaggi vacanza Cinquecento posti

Il gruppo Human Company ha annunciato l’apertura di 500 posti di lavoro nei villaggi vacanza, a causa dell’aumento delle prenotazioni per l’estate. La società, che gestisce strutture in Veneto, Toscana, Lazio e Lussemburgo, cerca personale per le sue strutture e anche per il quartier generale di Firenze, dove saranno disponibili 15 nuove posizioni. La campagna di assunzioni mira a rafforzare il team prima dell’inizio della stagione turistica.

In vista della prossima stagione turistica, il gruppo Human Company, proprietario di strutture ricettive in Veneto, Toscana, Lazio e Lussemburgo, avvia una maxi campagna di selezione con 500 posizioni aperte, oltre a 15 inserimenti nei dipartimenti del quartier generale di Firenze. Le opportunità riguardano diversi ambiti professionali. Nell'area accoglienza sono ricercati 200 addetti front office, che si occuperanno di ricevimento e gestione prenotazioni, oltre a responsabili front office per il coordinamento delle reception. Si cercano anche addetti agli info point, chiamati a fornire informazioni su strutture, eventi ed esperienze sul territorio, e guest relator, figure di riferimento per gli ospiti durante il soggiorno.