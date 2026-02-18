Villa Tambroni le suore se ne vanno | al loro posto pazienti del Sant’Orsola Ecco il progetto

Villa Tambroni, le suore hanno deciso di lasciare la struttura, che sarà trasformata in un centro di assistenza per i pazienti del Sant’Orsola. La decisione è stata presa dopo decenni di attività religiosa, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di chi cerca cure e supporto. Al loro posto, arriveranno volontari e operatori sanitari pronti a offrire servizi di supporto e accoglienza. La trasformazione della villa, situata a pochi passi dall’ospedale, attirerà sicuramente molte persone in cerca di aiuto e conforto.

Bologna, 18 febbraio 2026 – A soli seicento metri dal policlinico nasce un nuovo punto di riferimento per l'accoglienza e la solidarietà a Bologna. La Fondazione Sant'Orsola ha avviato i lavori per una nuova casa situata tra via Clotilde Tambroni e via Leandro Alberti. Un complesso che comprende una villa padronale. Si tratta di un complesso che comprende una villa padronale, altri due edifici e un ampio spazio verde, destinato a raddoppiare la capacità ricettiva della onlus. Nuovi posti letto e tante iniziative La struttura metterà a disposizione 46 posti letto in stanze singole o doppie, tutte dotate di bagno privato.