VIDEO Sinner | Popyrin prova a beffarlo Jannik risponde così! Gli highlights

Jannik Sinner ha battuto Popyrin a Doha con un punteggio di 6-3, 7-5. La partita si è accesa quando l'australiano ha tentato di sorprendere l’italiano con un colpo rischioso, ma Sinner ha risposto con una risposta decisa e alcune giocate di grande livello. Nonostante la vittoria, Sinner ammette di dover migliorare ancora il suo gioco. La sfida ha mostrato i miglioramenti del giovane tennista, che si prepara ora alla prossima fase del torneo.

Jannik Sinner vince a Doha: 6-3 7-5 contro Popyrin. L'italiano sostiene di dovere ancora alzare il livello, ma contro l'australiano sorprende il pubblico con un paio di giocate da fuoriclasse. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

