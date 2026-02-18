VIDEO Sinner | Popyrin prova a beffarlo Jannik risponde così! Gli highlights

Jannik Sinner ha battuto Popyrin a Doha con un punteggio di 6-3, 7-5. La partita si è accesa quando l'australiano ha tentato di sorprendere l’italiano con un colpo rischioso, ma Sinner ha risposto con una risposta decisa e alcune giocate di grande livello. Nonostante la vittoria, Sinner ammette di dover migliorare ancora il suo gioco. La sfida ha mostrato i miglioramenti del giovane tennista, che si prepara ora alla prossima fase del torneo.

Jannik Sinner vince a Doha: 6-3 7-5 contro Popyrin. L'italiano sostiene di dovere ancora alzare il livello, ma contro l'australiano sorprende il pubblico con un paio di giocate da fuoriclasse. Guarda gli highlights. Jannik Sinner ritrova Popyrin a Doha: i precedenti sono in paritàJannik Sinner affronta Popyrin a Doha perché i due si sono già incontrati in passato, con un risultato in parità. Sinner non inciampa su Machac. Jannik domani incontra PopyrinJannik Sinner ha vinto contro Machac a Doha, una vittoria che gli permette di proseguire il torneo senza problemi. Sinner, prova di forza contro Popyrin: è ai quarti a DohaJannik Sinner torna in campo oggi, alle 17.30 ore italiane, nel torneo Atp 500 di Doha. L'avversario al secondo turno è l'australiano Popyrin, n.53 Atp ed ex n.19. Sinner all'Atp Doha: Con Mensik sarà dura: dovrò alzare il livello. VIDEOJannik Sinner analizza al microfono di Sky Sport il successo agli ottavi a Doha contro Popyrin: Ho fatto un po' fatica nel 2° set, per andare lontano nel torneo devo alzare il livello. Sono contento ... Ci sono partite che si vincono con il talento e altre che si vincono con la gestione. A Doha, contro Alexei Popyrin, Jannik Sinner ha scelto la seconda strada. Non è stata una serata di dominio spettacolare, ma di governo progres Jannik Sinner ha battuto l'australiano Alexei Popyrin negli ottavi del torneo Atp 500 di Doha. Match vinto in scioltezza dal n.2 del mondo, che ha disposto dell'avversario in due set (6-3, 5-7), senza concedere nemmeno una palla break.