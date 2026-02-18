VIDEO Milan-Como | pullman rossonero arrivato a San Siro | PM News

Il pullman del Milan è arrivato a San Siro, causando l’attenzione dei tifosi presenti. La squadra si prepara per la partita contro il Como, in programma alle 20:45. Gli ultras hanno già iniziato a tifare, sperando in una vittoria importante. La squadra si è mostrata concentrata e pronta a scendere in campo. Poco prima del fischio d’inizio, i giocatori sono usciti dal bus, salutando i sostenitori. La partita sta per cominciare, e i tifosi attendono con entusiasmo.

Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 20:45 in campo per Milan-Como! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo. Il pullman dei rossoneri di Massimiliano Allegri è giunto da pochi minuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Alle ore 20:45 tutti in campo per Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco, dunque, l'arrivo del Diavolo di Allegri allo stadio nel video del nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi.