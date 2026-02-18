VIDEO Il ministro Nordio a Perugia per il Sì alla riforma della giustizia

Il ministro Carlo Nordio a Perugia per la campagna referendaria per il Sì alla riforma della giustizia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Referendum Giustizia, domani al Pavone di Perugia arriva il ministro Carlo NordioIl ministro Carlo Nordio partecipa domani a un incontro al Pavone di Perugia, promosso in risposta alle recenti polemiche sul sistema giudiziario.

'No' alla Riforma Nordio della Giustizia: presentato oggi il Comitato provincialeOggi a Parma è stato presentato il Comitato provinciale Società civile per il No alla Riforma Nordio della Giustizia.

Nordio a Piacenza: «Un errore politicizzare il referendum sulla separazione delle carriere»Il ministro della Giustizia ha partecipato a un incontro in Sant'Ilario organizzato da Fratelli d’Italia a favore del Sì al prossimo referendum ... ilpiacenza.it

VIDEO| Botta e risposta sul referendum tra Nordio e Gratteri nel nuovo promo di Fratelli di CrozzaDal 6 marzo Maurizio Crozza è pronto a tornare con la sua immancabile satira. Si riaccendono i riflettori di Fratelli di Crozza ... dire.it

Il miglior testimonial per il no continua a essere il Ministro Nordio. Video: @reportrai3 x.com

