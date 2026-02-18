Davide Ballardini torna in panchina e si presenta con entusiasmo, spiegando che il suo obiettivo è lavorare sodo e ottenere risultati concreti. “Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di cominciare,” ha detto, aggiungendo che ogni passo avanti sarà il frutto di impegno e sudore. Il nuovo allenatore ha sottolineato che questa avventura richiederà dedizione e sacrificio, e si prepara a mettere in campo tutta la sua esperienza per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Sono contento. Non vedo l’ora di iniziare. Tutto quello che verrà dovremo guadagnarcelo “. Sono queste le prime parole di Davide Ballardini da nuovo tecnico biancoverde, pronunciate all’esterno dell’Hotel Belsito nel primo incontro con i giornalisti. Subentrato a Raffaele Biancolino sulla panchina dei lupi, l’allenatore ha mostrato subito determinazione e pragmatismo, respingendo etichette e paragoni: “ Sono il “Mr. Wolf” che risolve i problemi? Nel calcio piacciono questi accostamenti, ma io ci credo poco. Credo piuttosto nelle persone e nel lavoro “. Concluso il breve punto stampa, Ballardini ha lasciato l’hotel per dirigersi verso il quartier generale di Montefalcione, dove firmerà il contratto che lo legherà all’Avellino fino a giugno, con opzione per il prolungamento di un’ulteriore stagione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Ballardini si presenta: “Qui per lavorare e guadagnarci tutto”

Napoli, Alisson si presenta: "Essere qui è un sogno"Alisson Santos si presenta ufficialmente al Napoli e subito apre il suo capitolo in azzurro con una frase che fa capire quanto abbia desiderato questo momento:

Loyola si presenta: “Pisa tappa fondamentale, qui per la salvezza”Loyola si presenta a Pisa con un messaggio chiaro: “Qui per la salvezza”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.