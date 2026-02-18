Victoria Jones è morta per un’overdose accidentale di cocaina | svelata dal medico legale la causa del decesso della figlia dell’attore Tommy Lee Jones

Victoria Jones è morta a causa di un’overdose accidentale di cocaina, come ha confermato il medico legale. La giovane aveva appena compiuto 30 anni e si trovava in una casa di campagna quando è stata trovata senza vita. La polizia sta ancora indagando sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

È stata rivelata dal medico legale la causa della morte di Victoria Jones, figlia dell’attore Tommy Lee Jones: “Overdose accidentale di cocaina”. Lo riporta ABC7 Eyewitness News. L’ufficio del medico legale di San Francisco ha “certificato il certificato di morte e ha attribuito la modalità del decesso a un “incidente” e la causa a “effetti tossici della cocaina”. Victoria Jones è stata trovata morta all’Hotel Fairmont San Francisco il giorno di Capodanno. Aveva 34 anni. La polizia di San Francisco afferma di aver trovato una donna deceduta all’hotel dopo essere intervenuta in seguito alla segnalazione di una persona deceduta intorno alle 3:14 del mattino del primo gennaio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Victoria Jones è morta per un’overdose accidentale di cocaina”: svelata dal medico legale la causa del decesso della figlia dell’attore Tommy Lee Jones Tommy Lee Jones, la figlia Victoria è morta a causa della cocainaLa notizia riguarda la morte di Victoria, figlia di Tommy Lee Jones, avvenuta durante la notte di Capodanno. Morta a 34 anni Victoria Jones, figlia dell’attore premio Oscar Tommy Lee JonesVictoria Jones, figlia dell’attore premio Oscar Tommy Lee Jones, è stata trovata senza vita nelle prime ore di Capodanno in un hotel di lusso a San Francisco. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rivelata la causa della morte di Victoria Jones, figlia di Tommy Lee Jones; Tommy Lee Jones, la figlia dell'attore di Men in Black trovata morta in un hotel, svelate le cause: Overdose da cocaina; La causa della morte di Victoria Jones, figlia dell’attore Tommy Lee Jones, è stata annunciata dopo essere stata trovata morta all’hotel Fairmont di San Francisco.; Rivelata la causa della morte della figlia di Tommy Lee Jones, Victoria. Tommy Lee Jones, la figlia dell'attore di Men in Black trovata morta in un hotel, svelate le cause: «Overdose da cocaina»Victoria Jones, 34 anni, figlia dell'attore Tommy Lee Jones, è stata trovata morta più di un mese fa in un lussuoso hotel di ... msn.com La figlia di Tommy Lee Jones morta per overdose: il corpo dell’attrice era stato trovato senza vita in hotelA distanza di oltre un mese dal decesso, vengono confermate le cause della morte di Victoria Lee Jones, attrice e figlia del celebre Tommy Lee Jones ... fanpage.it A distanza di oltre un mese dal decesso, vengono confermate le cause della morte di Victoria Lee Jones facebook