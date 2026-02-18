Victoria Beckham ha condiviso su Instagram alcune foto in cui celebra in anticipo il compleanno del figlio Cruz, scrivendo: «Festeggiamo Cruz in anticipo! Ti amiamo tantissimo!». Nelle immagini, tutta la famiglia si riunisce sorridente, tra abbracci e momenti di allegria, mentre Cruz spegne le candeline del suo dolce preferito. Un video mostra anche il momento in cui Cruz e Victoria cantano insieme “Viva Forever”, regalando ai fan un sorriso.

“ Festeggiamo Cruz in anticipo! Ti amiamo tantissimo! “: così Victoria Beckham su Instagram a commento di alcune foto che la ritraggono assieme a tutta la famiglia. Tutta, tranne Brooklyn e la di lui moglie, Nicola Peltz. È cosa nota che il primogenito dei Beckham abbia rotto i rapporti con loro e i fratelli, a mezzo social. Nonostante questo o forse proprio quel questo, il resto della family è più unito che mai e tutti hanno festeggiato con anticipo il compleanno di Cruz (è nato il 20 febbraio). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria Beckham (@victoriabeckham) Cruz e la sua band si sono esibiti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Victoria Beckham festeggia il figlio Cruz: avete mai visto il video in cui cantano insieme Viva Forever? La festa assieme a tutta la famiglia

David e Victoria Beckham, la grande festa per il ventunesimo compleanno del figlio Cruz: le foto socialDavid e Victoria Beckham hanno celebrato il 21° compleanno di Cruz con una festa in grande stile, organizzata nella loro villa di Londra.

“Non mi sono mai sentito così a disagio e umiliato in tutta la mia vita”: Brooklyn Beckham contro i genitori Victoria e DavidBrooklyn Beckham ha deciso di parlare apertamente delle tensioni con i genitori, Victoria e David Beckham.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.