Victoria Beckham festeggia il figlio Cruz | avete mai visto il video in cui cantano insieme Viva Forever? La festa assieme a tutta la famiglia
Victoria Beckham ha condiviso su Instagram alcune foto in cui celebra in anticipo il compleanno del figlio Cruz, scrivendo: «Festeggiamo Cruz in anticipo! Ti amiamo tantissimo!». Nelle immagini, tutta la famiglia si riunisce sorridente, tra abbracci e momenti di allegria, mentre Cruz spegne le candeline del suo dolce preferito. Un video mostra anche il momento in cui Cruz e Victoria cantano insieme “Viva Forever”, regalando ai fan un sorriso.
“ Festeggiamo Cruz in anticipo! Ti amiamo tantissimo! “: così Victoria Beckham su Instagram a commento di alcune foto che la ritraggono assieme a tutta la famiglia. Tutta, tranne Brooklyn e la di lui moglie, Nicola Peltz. È cosa nota che il primogenito dei Beckham abbia rotto i rapporti con loro e i fratelli, a mezzo social. Nonostante questo o forse proprio quel questo, il resto della family è più unito che mai e tutti hanno festeggiato con anticipo il compleanno di Cruz (è nato il 20 febbraio). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria Beckham (@victoriabeckham) Cruz e la sua band si sono esibiti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
La festa di compleanno in anticipo più speciale per la nostra persona preferita. Vi amo tutti così tanto, che serata abbiamo trascorso", scrive Victoria Beckham su Instagram, lasciando trasparire tutta la sua emozione dopo la celebrazione per i 21 anni di Rome
