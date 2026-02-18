Viaggi in Italia ecco qual è la migliore città da visitare secondo il Telegraph

Il Telegraph ha scoperto quale città italiana merita una visita nel 2026, attribuendo il riconoscimento a Venezia. La causa è la sua bellezza unica e la capacità di affascinare ogni visitatore, anche nei periodi più affollati. La città lagunare si distingue per i canali pittoreschi e le calli strette, che offrono un’esperienza autentica e lontana dal turismo di massa. Chi cerca un luogo ricco di storia e charme troverà in Venezia una meta indimenticabile, anche in tempi di viaggi più impegnativi.

State programmando la vostra meta di viaggio per il 2026 e volete evitare i soliti posti congestionati? Niente paura, il quotidiano britannico The Telegraph ha risposto indicando venti città nel mondo selezionate dai collaboratori della sezione viaggi. Destinazioni meno battute dai flussi internazionali, capaci di offrire un'esperienza diversa rispetto alle capitali del turismo globale. L'Italia compare una sola volta, ma non con le più blasonate Roma, Venezia o Firenze. No, l'unica città italiana in classifica, a sorpresa, è Mantova. Mantova, l'alternativa sorprendente. Il Telegraph definisce Mantova «l'alternativa perfetta alle sovraffollate città italiane come Roma e Venezia».