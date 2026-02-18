Il presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, ha visitato la Valdichiana per discutere di viabilità, scuole e patrimonio pubblico, determinato a trovare soluzioni condivise con i sindaci locali. Durante l’incontro, i rappresentanti dei Comuni hanno portato all’attenzione le criticità di alcune strade e le esigenze di manutenzione degli edifici scolastici. Il tour istituzionale si inserisce in un percorso più ampio di confronto tra amministrazioni, volto a migliorare i servizi sul territorio.

FOIANO Provincia e Comuni a confronto su viabilità, scuole e patrimonio pubblico. Ha fatto tappa in Valdichiana il giro istituzionale che il presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri sta portando avanti nelle diverse vallate del territorio. Il presidente ha incontrato i sindaci dell’area per un momento di verifica sulle opere realizzate negli ultimi mesi e sui principali interventi in fase di programmazione. Al centro del confronto, in particolare, la manutenzione della rete viaria provinciale, gli interventi sugli edifici scolastici e le politiche di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viabilità, scuole e patrimonio. La sinergia tra Provincia e Comuni

Rotondo: sinergia tra istituzioni e locale per la sicurezza nei comuni del SilbRodolfo Rotundo, presidente del Silb Calabria Centrale, ha parlato di una situazione complicata per i locali di spettacolo nelle città del suo territorio.

Polcri in tour tra i Comuni: focus su strade, scuole e “Casa dei Comuni”Alessandro Polcri, presidente della Provincia di Arezzo, ha avviato un tour tra i Comuni per discutere delle strade e delle scuole, portando avanti il progetto “Casa dei Comuni”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.