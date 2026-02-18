Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 20 | 25

Il traffico a Roma e nel Lazio si presenta generalmente fluido, ma ci sono alcune criticità. Sul grande raccordo anulare si registrano rallentamenti tra la tangenziale est e Portonaccio, mentre un incidente sulla Pontina provoca code vicino a Pratica di Mare. In città, via Cristoforo Colombo e via Appia mostrano traffico rallentato tra le rispettive entrate. Con l’inverno alle porte, è importante ricordare che fino al 15 aprile 2026 bisogna montare pneumatici invernali o avere le catene a bordo. La prudenza resta fondamentale in tutte le percorrenze.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle principali autostrade del territorio ad eccezione del tratto Urbano della A24 dove si rallenta tra la tangenziale est e Portonaccio direzione Grande Raccordo Anulare sulla statale Pontina un incidente rallenta il traffico altezza di pratica direzione Latina in via Cristoforo Colombo traffico rallentato tra il grande raccordo e via di Mezzocammino direzione Ostia mentre in via Appia rallentamenti tra la via dei Laghi e via Nettunense direzione Albano ad Astral infomobilità tutto ore un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo le scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza