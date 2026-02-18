Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 19 | 10

Il grande raccordo anulare di Roma ha causato pesanti rallentamenti tra Pontina e Romanina, con code in carreggiata esterna. Anche in carreggiata interna si registrano rallentamenti tra Flaminia e Salaria, specialmente vicino alle uscite Nomentana e Prenestina. La tangenziale est è chiusa al traffico per un incidente all’altezza di Circonvallazione Tiburtina, causando ulteriori congestioni in zona Olimpico e Magliana. Le strade di accesso a via Casilina e via Prenestina sono rallentate, con ripercussioni sulla viabilità locale. La situazione resta critica fino a nuove disposizioni.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con altra info mobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare rallentamenti tra Pontina e Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna ti rallenta tra Flaminia Salaria più avanti te la devi uscita Nomentana e Prenestina sul tratto Urbano traffico rallentato con code tra via Fiorentini e Portonaccio direzione tangenziale est mentre in senso contrario si rallenta tra la Togliatti ed il grande raccordo anulare tangenziale est è chiusa al transito veicolare per incidente altezza circonvallazione Tiburtina direzione Olimpico percorrendo la Roma vicino rallentamenti tra colomba e Magliana direzione Fiumicino mentre in via Casilina traffico rallentato con code tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia con le ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino esportiamo in via Prenestina code tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona da Calolzio ad Astral infomobilità tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio