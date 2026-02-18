Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 18 | 10

Il grande raccordo anulare di Roma si trova bloccato a causa di un traffico intenso tra Fiumicino e Romanina, con code in carreggiata esterna. Nella carreggiata interna si registrano rallentamenti tra Caccia e Salaria, più avanti tra le uscite Nomentana e Prenestina. La viabilità è congestionata anche in via Cristoforo Colombo, tra il raccordo e via di Mezzocammino, e in via Casilina, tra Borghesiana e Finocchio. La circolazione su molte strade cittadine risente delle congestioni, rallentando gli spostamenti di molti automobilisti.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si sta in coda tra caccia e Salaria è più avanti tra le uscite Nomentana e Prenestina sul tratto Urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale est per Mirandola Roma Fiumicino rallentamenti tra Colombo e Magliana direzione Fiumicino ci spostiamo in via Cristoforo Colombo dove si sta in coda per l'intenso traffico tra il grande raccordo e via di Mezzocammino direzione Ostia in via Casilina traffico tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia con le ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino mentre in via Prenestina code tra Grande Raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona per arrivare a cena tra le dita e tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio