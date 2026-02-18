Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 17 | 25

Il traffico a Roma si è intensificato a causa di diversi lavori e incidenti, causando rallentamenti in più zone della città. Tra Tivoli e Castel Madama si registrano code in entrambe le direzioni sull’autostrada A24. Sul Grande Raccordo Anulare, si segnalano rallentamenti tra la Tangenziale Est e la Togliatti, mentre su via Salaria il traffico è molto intenso tra Settebagni e Monterotondo Scalo. Anche via Prenestina e via di Vermicino presentano code significative, influendo sulla viabilità locale e sui collegamenti principali. La situazione resta critica in molte arterie di Roma.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 roma-teramo per lavori traffico rallentato tra Tivoli e Castel Madama nei due sensi di marcia sul grande raccordo anulare code a tratti per traffico intenso tra a91 Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata in farmacista in coda per l'intenso traffico tra Cassia bis e Salaria è più avanti tra le uscite Nomentana Roma Teramo sul tratto Urbano si rallenta tra la tangenziale est e la Togliatti direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo via Salaria tra Settebagni e la tenuta Santa Colomba è più avanti trapunta di papà e Monterotondo Scalo direzione Passo Corese in via Flaminia rallentamenti a Riano tra via Stazzo quadro e via Rianese direzione Morlupo ci spostiamo in via traffico rallentato con code tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino mentre in via Prenestina code dal Grande Raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio