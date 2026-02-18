Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 16 | 25

Nella giornata del 18 febbraio 2026, si registrano numerosi rallentamenti sulla viabilità di Roma e dintorni a causa di lavori e incidenti. Tra Tivoli e Castel Madama, l’autostrada A24 presenta traffico intenso e rallentamenti in entrambi i sensi. Sul Grande Raccordo Anulare, si verificano code tra l’A91 Roma Fiumicino e le uscite di Nomentana e Salaria. Anche via Salaria e via Flaminia mostrano rallentamenti tra Settebagni, Monterotondo e Morlupo. Il traffico rimane congestionato su diverse strade principali della capitale.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 Roma per lavori traffico rallentato tra Tivoli e Castel Madama nei due sensi di marcia sul grande raccordo anulare un incidente rallenta il traffico tra a91 Roma Fiumicino da Ostiense in carreggiata esterna Rimanendo in esterno a tratti per traffico intenso tra Pontina e Romanina mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Cassia bis e Salaria è più avanti tra le uscite Nomentana a Roma Teramo sul tratto Urbano si rallenta tra via Fiorentina lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo via Salaria rallentamenti tra Settebagni e la tenuta Santa Colomba è più avanti tra fonte di papà e Monterotondo Scalo direzione Passo Corese in via Flaminia traffico rallentato Ariano tra via Stazzo quadro e via Rianese direzione Morlupo velocità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 16:25Questa mattina si registrano diversi disagi sulla viabilità di Roma e dintorni.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 16:25Il traffico a Roma si è intensificato ieri a causa di un veicolo in avaria che ha causato code tra Fiumicino e Pontina, rallentando gli spostamenti degli automobilisti.

