Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 di questa mattina, Astral Infomobilità ha segnalato che un incidente sulla via Pontina sud, in direzione di Roma, è stato rimosso, facilitando così il traffico verso il centro. Tuttavia, un altro tamponamento sulla Cassia bis, poco prima dello svincolo per Formello, rallenta ancora i veicoli in direzione della capitale. Sul Grande Raccordo Anulare, invece, si registrano rallentamenti tra la Bufalotta e lo svincolo con la Nomentana sulla carreggiata interna, mentre nella corsia esterna il traffico si congestiona tra Urelia e la Roma Fiumicino.

Astral infomobilità nuovamente Bentrovati con gli aggiornamenti in tempo reale di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso l'incidente su via Pontina sud della capitale per chi viaggiava verso la capitale ma rimane ancora attivo un incidente sulla Cassia bis prima dello svincolo con Formello sempre in direzione della capitale e passiamo sul grande raccordo anulare allenamenti sempre per un sinistro sulla carreggiata interna tra la Bufalotta e lo svincolo con la Nomentana mentre in esterna si rallenta in complanare tra urelia e la Roma Fiumicino