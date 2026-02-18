Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 09 | 40

Il traffico sulla Roma-Regina è rimasto molto intenso questa mattina, a causa di un incidente avvenuto sulla via Pontina. La presenza di un veicolo fermo ha rallentato la circolazione tra la pista ciclabile di via dei Rutoli e l’ingresso di Capannelle, creando lunghe code. Lo stesso problema si è verificato sulla Cassia Bis, prima dello svincolo per Formello, dove le auto si sono accumulate in entrambe le direzioni. La situazione ha causato disagi anche sulla viabilità interna, con rallentamenti tra Casilina e Appia, e sulla Flaminia Salaria, dove si sono formate lunghe code per un altro incidente.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con il raccordo anulare rimane intenso il traffico sulle carreggiate in interna traffico rallentato tra Casilina Appia all'altezza di Labro in esterna e lunghe code da via del Pescaccio fino allo svincolo con la via Pontina poi proseguendo tra la lascio con la Roma Teramo in entrata verso il centro si sta in coda sulla Roma Fiumicino danza del Tevere code per traffico intenso sulla Flaminia Salaria due incidenti creano disagi alla circolazione per chi viaggia verso la capitale sulla via Pontina sud della Capitana all'altezza di via Dei rutoli e sulla Cassia bis e prima dello svincolo con Formello è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 09:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 18:40La circolazione sulla Roma si fa più complicata. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 09:40Questa mattina a Roma la circolazione si presenta ancora molto intensa, soprattutto sul grande raccordo anulare e sulla Cassia Flaminia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 20:25; Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel Lazio; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 18:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in ... romadailynews.it Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com La marcia della pace a Roma il 22 febbraio porterà rallentamenti e chiusure temporanee, con modifiche alla viabilità facebook #Roma #viabilità #Atac Porta di Roma, da domattina cantiere in via Bertinazzi, deviate quattro linee bus (80, 334, 341 e 350) x.com