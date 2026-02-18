Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 09 | 10

L’incidente sulla via Pontina, avvenuto questa mattina, ha causato lunghe code che si estendono dal raccordo fino a via dell’Oceano Atlantico. La congestione si è formata a causa di un tamponamento che ha bloccato temporaneamente la corsia di sorpasso. La situazione ha rallentato notevolmente il traffico sulla principale arteria verso il centro di Roma. Le auto si sono accumulate lungo tutta la tratta, creando disagi per i pendolari in transito.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con il grande raccordo anulare traffico sulle carreggiate andiamo a vedere nel dettaglio in interna traffico rallentato tra Casilina e Appia all'altezza di Labaro in esterna tra Tiburtina e l'allaccio con la Roma Teramo in entrata verso il centro System coda per traffico intenso sulla roma-fiumicino dall' ANSA del Tevere sul tratto Urbano della Roma Teramo da Tor Cervara tutto verso il centro incolonnamenti poi per incidente sulla via Pontina da raccordo fino a via dell'Oceano Atlantico verso l'euro è tutto grazie per l'ascolto da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

