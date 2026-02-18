Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 07 | 25

Il traffico sulla Roma-Civitavecchia si ferma a causa di un incidente avvenuto questa mattina, che ha causato lunghe code e rallentamenti. Questa mattina, intorno alle 7:25, un tamponamento tra due auto all’altezza di via Raffaele Garofalo ha bloccato temporaneamente la carreggiata, creando disagi a chi percorreva la strada in direzione nord. Sul raccordo anulare, invece, si registrano rallentamenti tra le uscite di Casilina e Appia a causa di lavori di manutenzione in corso. La situazione si aggrava anche sulle principali consolare, con code sulla Flaminia e sulla Salaria,

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in carreggiata interna traffico rallentato tra le uscite Casilina Appia diamo uno sguardo ora sulle consolare concede code per traffico intenso sulla Flaminia e Salaria rispettivamente dal raccordo anulare sempre dal raccordo anulare traffico rallentato sul tratto Urbano della Roma Teramo in direzione del centro Mentre a sud della capitale traffico rallentato sulla via Pontina da Pomezia a Castel di Decima in direzione della capitale più diamo con il trasporto ferroviario sulla linea regionale Metromare proseguono i lavori di riqualificazione della Stazione di Porta San Paolo fino a venerdì 20 febbraio il servizio interrotto nella tratta San Paolo Magliana e fascia oraria 11 16:30 In entrambe le direzioni nella tratta interrotta gli utenti potranno utilizzare la linea B della metropolitana è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizi la regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 07:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 07:25Da oggi i lavori di riqualificazione alle pensiline della stazione di Porta San Paolo interrompono la circolazione tra Porta San Paolo e Magliana, in orario 11-16:30, fino al 20 febbraio. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 07:25Code e rallentamenti si registrano questa mattina sulle strade principali di Roma. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 18:10; Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel Lazio; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 12:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 16:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la diramazione Roma Sud si è ... romadailynews.it Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com La marcia della pace a Roma il 22 febbraio porterà rallentamenti e chiusure temporanee, con modifiche alla viabilità facebook #Roma #viabilità #Atac Porta di Roma, da domattina cantiere in via Bertinazzi, deviate quattro linee bus (80, 334, 341 e 350) x.com