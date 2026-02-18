Via Generale Orsini tra buche e dissesto | colpa anche del cantiere sul Lungomare

Via Generale Orsini, nel Rione Santa Lucia, si deteriora rapidamente a causa del traffico intenso e di un cantiere aperto sul Lungomare. Le buche aumentano di giorno in giorno, creando disagi ai cittadini e agli automobilisti. La presenza di mezzi pesanti e lavori in corso indebolisce ulteriormente la strada, che ora presenta evidenti crepe e avvallamenti. La situazione peggiora anche per i residenti, che lamentano rumori e difficoltà nel transitare. Gli abitanti chiedono interventi immediati per sistemare la via e ripristinare la sicurezza.

Il traffico deviato su via Orsini, nel Rione Santa Lucia, ha provocato un rapido peggioramento del manto stradale. E con la pioggia aumentano i rischi per pedoni e automobilisti.🔗 Leggi su Fanpage.it Scaramucce tra l’inviato di Storie Italiane e quella del Tg1: “La correttezza!”, “Siamo in diretta”Scontri tra i giornalisti di Storie Italiane e del Tg1 si sono verificati fuori dal carcere di Civitavecchia, dove è detenuto Claudio Carlomagno. Spalletti vuole una Juve in crescendo anche sul mercato: “Fiducia a David, ma la rosa va completata””Luciano Spalletti evidenzia il percorso di crescita della Juventus, sottolineando i progressi nel gioco e nei risultati. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Chiusa la preferenziale alla Riviera di Chiaia, buche in via Simone Martini e a Santa Lucia; Il nuoto, le Olimpiadi, il Sudamerica: la prima vita di Bud Spencer; Tra Yoko Ono e Xerra, ecco la collezione Giovanni Orsini; Napoli, cantiere lungomare: completato il tratto di via Nazario Sauro. Via Generale Orsini tra buche e dissesto: colpa anche del cantiere sul LungomareIl traffico deviato su via Orsini, nel Rione Santa Lucia, ha provocato un rapido peggioramento del manto stradale ... fanpage.it Via Orsini, la follia dei rumori notturniGentile Direttore, l'inferno di via Generale Orsini n on è il titolo di un film. È quanto avviene in via Generale Orsini attraversata in tutte le ore giorno da un fiume in piena di auto, moto e ... ilmattino.it Lunedì 23 Febbraio dalle ore 10 si svolgerà la Tavola Rotonda “SICUREZZA ALIMENTARE: OPPORTUNITA’ E SFIDE” presso il Dipartimento di Studi Economici e Giuridici dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Via Generale Parisi 13 – Napoli, Aula facebook Dispositivo di circolazione in via Nazario Sauro, in via Generale Giordano Orsini e strade limitrofe per lavori sul lungomare Scadenza prorogata fino al 30 giugno 2026 Leggi l'ordinanza ow.ly/KVbY50Yf20Y x.com